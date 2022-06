Torcida do Botafogo - Reprodução/Premiere

Publicado 14/06/2022 16:17

Rio - O Botafogo pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) após torcedores arremessarem objetos em direção à equipe de arbitragem depois da derrota por 1 a 0 para o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, na última segunda-feira, no Estádio Nilton Santos. O árbitro Flavio Rodrigo de Souza (Fifa/SP) relatou o ocorrido em súmula.

"Após o término da partida, enquanto a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, foram arremessados em nossa direção vindo da torcida do Botafogo que se encontrava na arquibancada diversos objetos, entre eles pedras de gelo, copos descartáveis e latas com líquidos. Cabe ressaltar que nenhum objeto acertou a equipe de arbitragem", escreveu o juiz na súmula.

A conduta tem previsão expressa no Art. 213 do Código Desportivo Brasileiro, o qual prevê em seu inciso III e § 1º, que o lançamento de objetos no campo sujeitará o clube, responsável pela torcida de onde veio o arremesso do objeto, a uma multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e conforme for a gravidade do incidente, à perda do mando de campo.

O Botafogo passa por má fase e perdeu as últimas quatro partidas. Com isso, Alvinegro está no Z-4, onde ocupa a 17ª posição da tabela do Brasileirão, com 12 pontos.