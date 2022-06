Niko Hämäläinen era uma das apostas de John Textor no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Niko Hämäläinen era uma das apostas de John Textor no BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/06/2022 21:40

Rio - A pedido do QPR, clube que detém seus direitos, o finlandês Niko Hamalainen deixou o Botafogo após entrar em campo em apenas 17 minutos. Em sua rede social, o lateral-esquerdo, de deixou uma mensagem de despedida para o elenco e a torcida alvinegra.



- Meu empréstimo Botafogo acabou cedo. Obrigado a todos os meus companheiros de equipe e fãs que me fizeram sentir bem desde o dia em que lancei! Desejo a vocês o maior sucesso no futuro - publicou o jogador (tradução literal).

O lateral-esquerdo tem contrato até julho e pode ser prorrogado até o fim do ano. No entanto, o clube da segunda divisão da Inglaterra, pretende contar com o atleta e o convocou para a preparação da temporada 2022/2023.



O nome do finlandês foi uma aposta de John Textor, que não conseguiu ter uma sequência na equipe comandada pelo português Luís Castro. O clube pretendia dar mais oportunidades ao lateral-esquerdo, mesmo com a chegada de Marçal, mas com o pedido do QPR, a passagem do lateral pelo Rio de Janeiro será mais curta do que se imaginava.



Até o momento, o lateral-esquerdo foi relacionado em três jogos com a camisa do Glorioso no Brasileiro. No revés para o Avaí, no Nilton Santos, nesta segunda-feira, o jogador ficou de fora da lista de relacionados. Para a posição, Luís Castro contou com Daniel Borges e Hugo, que foram titulares, enquanto Saravia estava suspenso.

Na vitória sobre o Ceilândia por 3 a 0, no Nilton Santos, pela terceira fase da Copa do Brasil, o jogador entrou em campo e recebeu o carinho da torcida. Essa foi a única participação do atleta com a camisa do Botafogo.