Membros de organizada do Botafogo invadiram CT para cobrar jogadoresReprodução/Twittter

Publicado 15/06/2022 11:35 | Atualizado 15/06/2022 11:42

A primeira crise da Era John Textor no Botafogo manteve uma triste carcterística do futebol brasileiro, com a invasão de torcedores ao Centro de Treinamento. Membros da organizada Fúria Jovem entraram no Espaço Lonier na manhã desta quarta-feira e cobraram jogadores que faziam tratamento no Departamento Médico. A polícia foi chamada.

A própria organizada publicou nas redes sociais imagens e vídeos da invasão. É possível ver alguns dos torcedores cobrando Victor Sá, Diego Gonçalves, Lucas Fernandes, Del Piage e Kayque. Uma funcionária tentava retirá-los do local.



Eles também levaram faixas com os dizeres: "salário em dia, porrada em falta" e "elenco de finados". Como o treino do restante do elenco será apenas no turno da tarde, os membros da organizada pretendem retornar ao local para cobrar jogadores, comissão técnica e dirigentes.



O Botafogo vem de quatro derrotas seguidas e não vence no Brasileirão há cinco rodadas. Na zona de rebaixamento, enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira no Nilton Santos.