Luís Castro está pressionado com a má fase do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/06/2022 17:26

Rio - O Botafogo não contará com a presença de Luís Oyama para o jogo contra o São Paulo, nesta quinta-feira (16), às 16h, no Nilton Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sofrer uma pancada na última rodada, contra o Avaí, o volante foi afastado após exames detectarem um trauma no pulmão. Na ocasião, o incidente gerou um pequeno sangramento, o que exige cuidado do clube. A informação é do portal "GE".

Além do meio-campista, Victor Sá será mais uma novidade na lista de desfalques do Botafogo. O atacante está contundido e passa por tratamento. Lucas Fernandes, Carlinhos, Diego Gonçalves, Gustavo Sauer e Rafael também estão no departamento médico do Alvinegro.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Saravia (Daniel Borges), Kanu, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Kayque e Del Piage (Chay); Vinícius Lopes, Matheus Nascimento e Erison.

A vitória do Botafogo será crucial para evitar a sequência de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro não vence desde a sexta rodada, quando triunfou sobre o Fortaleza. O clube carioca ocupa a 17ª colocação e soma 12 pontos na zona de rebaixamento da competição.