ErisonVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/06/2022 17:00

Rio - Preocupado com o assédio do futebol do exterior a Erison, o Botafogo já iniciou há algumas semanas uma movimentação para renovar o contrato com o atacante. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Glorioso deseja fazer uma proposta para renovar até o fim de 2025.

Atualmente, Erison tem contrato até o fim do ano que vem e sua multa é de apenas 5 milhões de euros (R$ 26,71 milhões). O jogador, de 23 anos, vem atraindo interesse de clubes do futebol dos Estados Unidos, além de Jorge Jesus, que indicou o brasileiro para o Fernebahçe, da Turquia.

Erison foi contratado antes da chegada de John Textor e, por causa disso, a situação financeira do clube era totalmente diferente. O jogador é o principal destaque da equipe no ano. Ele atuou em 23 jogos, marcou 13 gols e deu três assistências.