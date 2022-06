Botafogo treina no CT Lonier, na Zona Oeste do Rio - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/06/2022 13:12 | Atualizado 15/06/2022 13:26

Rio - A invasão do CT Lonier na manhã desta quarta-feira (15), por membros de uma torcida organizada, assustou atletas do Botafogo que se recuperavam no departamento médico do clube antes da atividade programada para o período da tarde.

Victor Sá, Kayque, Romildo e Diego Gonçalves, além de outro funcionários, foram surpreendidos por cerca de 40 torcedores que cobraram de forma ríspida pela entrega de melhores resultados no Campeonato Brasileiro.

Conforme apurou a reportagem, Victor Sá, atacante contratado no início da temporada, foi o que mais sentiu a cobrança. O atleta se mostrou assustado com todo o movimento no Centro de Treinamento do clube. Sá veio do Al-Jazira, dos Emirados Árabes, e acumula passagens por times europeus. É sua primeira experiência como jogador profissional no Brasil.

O Botafogo informa que irá se posicionar sobre o episódio através de nota. A equipe volta a campo nesta quinta-feira, às 16h, contra o São Paulo, no Nilton Santos.