Publicado 15/06/2022 11:00

Rio - Em busca de reforços para o segundo semestre, o Botafogo teria entrado na briga pela contratação do meia Thiago Mendes. Pretendido pelo Flamengo, o jogador pertence ao Lyon, da França, e tem contrato até o meio do ano que vem. As informações são do portal "TNT Sports".

O site não entre em detalhes de como o Botafogo irá buscar a contratação do brasileiro. Thiago Mendes está na lista de reforços do Flamengo desde o ano passado, porém, nas últimas semanas, os rumores diminuíram e sua contratação deixou de ser prioridade no Rubro-Negro.

Revelado pelo Goiás, Thiago Mendes entrou em campo em 37 jogos na última temporada, fazendo dois gols e dando uma assistência. Para tirá-lo do Lille, em 2019, o Lyon desembolsou 22 milhões de euros (cerca de R$ 95,4 milhões na ocasião).