Membros de organizada do Botafogo invadiram CT para cobrar jogadoresReprodução/Twittter

Publicado 15/06/2022 15:04

Rio - O Botafogo teve uma manhã agitada nesta quarta-feira (15). Membros da torcida organizada Fúria Jovem invadiram o Espaço Lonier, onde o clube realiza seus treinamentos, para cobrar os jogadores. Alguns atletas, inclusive, foram acordados pelos próprios membros da torcida, que bateram na porta dos quartos do local. Jogadores como Victor Sá, Diego Gonçalves, Lucas Fernandes, Del Piage e Kayque, que estavam no departamento médico, chegaram a ficar cara a cara com os torcedores.

Após a confusão, o jornalista André Rizek, do SporTV, fez duras criticas a atitude da torcida organizada do Glorioso. Rizek, inclusive, chegou a sugerir que os responsáveis por atos de violência sejam banidos dos estádios.

"BIZARRA a invasão e intimidação no CT do Botafogo. Os clubes precisam se unir contra algo que é comum a todos eles. Precisam cortar as asas de torcidas organizadas que abraçam a violência. Bani-las dos estádios. Cortar qualquer tipo de ajuda ou facilitação. Chega dessa várzea", comentou o jornalista em uma rede social.

A invasão dos torcedores do Botafogo pode ter consequências dentro do clube. Isto porque, o atacante Victor Sá se assustou com a situação, e entrou em contato com familiares e seu agente, pedindo para deixar o clube.

Em meio a primeira crise da era John Textor, o Botafogo segue sua preparação para o confronto com o São Paulo, na próxima quinta-feira (16), às 16h (horário de Brasília), no Nilton Santos. O duelo será válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.