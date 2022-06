Victor Sá, Flamengo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, DF. Neste Domingo 08/05/2022. - Vitor Silva/Botafogo

Victor Sá, Flamengo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, DF. Neste Domingo 08/05/2022.Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/06/2022 15:53 | Atualizado 15/06/2022 15:58

Rio - Após torcedores do Botafogo invadirem o Espaço Lonier para protestar, o atacante Victor Sá, rapidamente, demonstrou interesse em deixar o clube. O jogador se assustou com a forma em que a manifestação foi feita, e entrou em contato com familiares e com seu agente, pedindo sua transferência. No entanto, de cabeça fria, o atacante repensou a ideia, e planeja permanecer no clube.

Em contato com a reportagem do Jornal O Dia, a assessoria de imprensa de Victor Sá garantiu que o atacante permancerá focado no Botafogo.

"Ele segue normalmente no Botafogo, focado no clube. Nenhuma mudança quanto a isso", garantiu o assessor do atacante.

Vale lembrar que, pouco depois do início da confusão, Rafael, irmão de Victor Sá, revelou que o atacante desejava deixar o clube.



"Eu quero ir embora. Não vou ficar andando com medo na rua", disse o atacante do Glorioso ao seu irmão.

Victor Sá chegou ao Botafogo em março deste ano, e possui contrato até dezembro de 2025. O Glorioso foi o primeiro time brasileiro do jogador. Antes, Victor Sá atuou por Kapfenberg, da Áustria, LASK, também da Áustria, Wolfsburg, da Alemanha e Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.