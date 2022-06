Lucas Leiva - Divulgação / Lazio

Publicado 15/06/2022 18:29

Rio - O Botafogo não medirá esforços para contratar o volante Lucas Leiva, ex-Liverpool e que está de saída da Lazio. Segundo a Rádio Guaíba, o Glorioso ofereceu um salário de R$ 700 mil mensais por um contrato de quatro anos com o jogador de 35 anos.

Além do Botafogo, o Grêmio, clube que revelou Leiva, também tem interesse em sua contratação. Na última terça-feira, o jogador fez uma videoconferência com o presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan, e disse que daria prioridade a seu time de origem. No entanto, ouviu do dirigente que o Grêmio não tem como cobrir a proposta do Botafogo, já que a ideia era lhe oferecer a metade do que foi proposto pelo Glorioso.

Até o momento, a única proposta oficial que Lucas Leiva tem em mãos é a do Botafogo. Ainda nesta semana, ele desembarcará em Porto Alegre para uma nova conversa com o Grêmio.