Luís Castro está pressionado com a má fase do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/06/2022 19:09

Rio - O técnico Luís Castro se manifestou no fim da tarde desta quarta-feira sobre a invasão de membros de uma torcida organizada ao Espaço Lonier, local que tem sido utilizado como CT do Botafogo. Em vídeo divulgado pelo clube, o treinador português pediu apoio para a partida contra o São Paulo, na próxima quinta, e ressaltou que a violência não pode ser um caminho.

"A tristeza de vocês é a minha tristeza. A frustração de vocês é a minha frustração. A decepção de vocês é a minha decepção. Em mim, tudo isso gera mais ambição e mais determinação. Desejo que todos os botafoguense estejam do nosso lado, só assim será possível seguir em frente. Jamais a violência pode ser nossa parceira. Jamais a violência pode estar de mão dada conosco. Todos juntos podemos fazer um grande Botafogo. Amanhã teremos mais um grande desafio e unidos poderemos superá-lo com sucesso", disse Castro.

Quem também lamentou o episódio foi o diretor de esporte do clube, André Mazzuco.

"Cabe uma reflexão profunda do futebol brasileiro sobre esse tipo de acontecimento, que aconteceu com outros clubes. Isso não pode ser corriqueiro. Temos consciência do momento do clube, a gente não projetava. Agora a obrigação é buscar solução. Todos os atletas são comprometidos e confiam no projeto do Botafogo desde o seu começo, e isso é de três mês atrás, com John (Textor, empresário que comprou a SAF), com o Castro e com a nova diretoria. Acreditamos que nós mesmos vamos sair dessa. O Botafogo é enorme e a torcida vai continuar apoiando", afirmou o dirigente.