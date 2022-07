Rodrygo fez o gol que classificou o Real Madrid para a final da Champions League - GABRIEL BOUYS / AFP

Rodrygo fez o gol que classificou o Real Madrid para a final da Champions LeagueGABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 04/07/2022 14:34

Uma das peças mais importantes do Real Madrid na última temporada, o atacante Rodrygo entrou em acordo com o clube merengue pela renovação de contrato até 2028. A informação foi divulgada pelo jornal "Marca".

Assim como Vini Jr, que irá assinar um novo vínculo até 2027, a joia revelada pelo Santos deve ter uma cláusula de rescisão contratual no valor de um bilhão de euros (R$ 5,4 bilhões), segundo a publicação espanhola.

Na última temporada, Rodrygo foi um dos principais nomes do elenco dirigido por Carlo Ancelotti. Decisivo em diversos momentos, principalmente na Champions League, o camisa 21 anotou nove gols e contribuiu com 10 assistências.



Dessa forma, o Real Madrid também garante a permanência no longo prazo de duas de suas principais peças para o setor ofensivo. Pensando no futuro, o clube espanhol acertou as contratações de Camavinga e Tchouaméni nas duas últimas janelas para substituir Modric e Kroos.