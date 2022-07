Projeto "Zico 10 Inclusão" foi lançado no início do mês de maio - Divulgação

Publicado 04/07/2022 13:41

Rio - Dando seguimento ao projeto onde incentiva a prática dos esportes adaptados, Zico esteve reunido com atletas paralímpicos, no Centro de Futebol Zico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, falando sobre a importância da prática esportiva como formação de cidadãos e fortalecimento na caminhada em busca dos sonhos de crianças e adolescentes.



O encontro aconteceu durante treinamento da Escola Zico 10, quando Zico esteve ao lado de atletas paralímpicos como Douglas dos Santos, Alexandro Ruffo, Diogo Feola, Elbo de Paula, Bruno Ferreira, Vinícius Lemos, Antônio Ângelo, Dimitrhrius de Matos e Antônio Guerra. O ídolo jogou vôlei sentado com os campeões e falou para a criançada relembrando a cirurgia a que foi submetido recentemente.

Zico marcou presença em atividade Divulgação

"Eu pensava que não poderia nem mais pensar em bola, mas brincando com meu neto, bola para tudo que é lado, mas só o fato de estar com a bola, que era meu brinquedo principal, eu voltei a minha infância. O nosso sonho, que vai da idade de vocês até a idade mais velha, tem essa questão de não desistir, acreditar. Isso é altamente importante para cada um de nós!" - Falou Zico, para os alunos das escolas Zico 10.O projeto "Zico 10 Inclusão" foi lançado no início do mês de maio, no CFZ, com presença do campeão paralímpico Clodoaldo Silva, além do Coordenador de Esportes Adaptados e do Presidente das Escolas Zico 10, Alexandre Medeiros e Thiago Coimbra. O programa possui um time formado na modalidade Voleibol Sentado e deve inserir novas categorias em breve.