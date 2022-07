Tite comenta sobre possível convocação de jogador do Flamengo - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite comenta sobre possível convocação de jogador do FlamengoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/07/2022 12:00

Rio - O ataque do Brasil é considerado um dos setores mais fortes da equipe de Tite. No entanto, alguns torcedores e analistas esportivos acreditam que ainda falte um "autêntico camisa 9" para a Seleção. No entanto, Tite afirmou que já vê no grupo que tem convocado um atleta com essas características.

"Para mim, é o Richarlison. Ele tem um pouquinho de lado, que ele usou tanto no Fluminense. Eu fico lembrando sempre do Abel, porque ele veio numa convocação depois que o Pedro machucou. E numa conversa com o Abel, ele me disse assim: ‘Tite, ele tem uma força incrível. Se precisar de nove, ele consegue", disse.

Richarlison, de 25 anos, foi revelado pelo América-MG e defendeu o Fluminense de 2016 a 2017. No futebol inglês desde que deixou o Tricolor, o atacante atuou pelo Watford e recentemente foi vendido pelo Everton ao Tottenham.