Gabriel Jesus - Divulgação / Arsenal

Publicado 04/07/2022 10:00

Inglaterra - O Arsenal oficializou nesta segunda-feira a contratação do brasileiro Gabriel Jesus, que defendeu o Manchester City nas últimas cinco temporadas europeias. O acerto já era esperado nas últimas semanas, mas ainda não havia sido oficializado pela direção do clube londrino.

As partes não revelaram as cifras do acordo, mas a imprensa britânica afirma que o Arsenal desembolsou 45 milhões de libras pelo jogador, o que equivale a R$ 290 milhões pelo câmbio desta segunda. A transferência beneficia diretamente o Palmeiras, clube responsável pela formação do atleta. O time paulista deve receber R$ 20 milhões.

No time de Londres, o jogador da seleção brasileira vai voltar a trabalhar com Mikel Arteta, que foi auxiliar técnico de Pep Guardiola no City. "Conversamos algumas vezes sobre o clube, sobre os jogadores, o projeto e o futuro", disse o brasileiro. "Acredito 100% em Mikel. Tive bons momentos trabalhando com ele antes, ele é um cara muito legal e um grande treinador", afirmou

Aos 25 anos, Gabriel Jesus chega ao Arsenal para preencher uma lacuna no setor ofensivo. O time perdeu ao fim da temporada passada o francês Alexandre Lacazette, que voltou ao Lyon para voltar ao futebol do seu país.

"Estou muito empolgado. O clube fez um esforço tremendo para buscar um jogador desta estatura. Conheço o Gabriel muito bem e todos o conhecemos do que apresenta no Campeonato Inglês e de como foi bem-sucedido na competição", elogiou Arteta. "Esta é uma posição que estava no nosso radar por bastante tempo. E conseguimos trazer um jogador que queríamos. Então, estou muito feliz."

O atacante brasileiro desembarca no Arsenal com 95 gols em 236 jogos com a camisa do City, que vem dominando o futebol inglês nos últimos anos, ao lado do Liverpool. Desde agosto de 2016 no City, Gabriel Jesus participou da conquista de quatro títulos do Inglês, de três edições da Copa da Liga Inglesa e de uma Copa da Inglaterra, apesar de nunca ter sido considerado titular absoluto da equipe.

O objetivo de faturar a Liga dos Campeões da Europa segue como maior meta de Guardiola e seus comandados. Para tanto, o time ganhou um reforço de peso para esta temporada. Trata-se do atacante norueguês Erling Haaland, jogador mais cobiçado da Europa nos últimos dois anos. O jovem atleta reduziria ainda mais o espaço de Gabriel Jesus no time do City caso seguisse com a equipe de Manchester.