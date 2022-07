Robinho - Reprodução

Robinho Reprodução

Publicado 04/07/2022 13:33

Rio - Encerrou de forma melancólica a carreira de um dos principais jogadores brasileiros do século XXI. Em contato com o portal "UOL", Robinho, de 36 anos, confirmou a sua aposentadoria do futebol. Seu último clube foi o Basaksenhir, do futebol turco, e a sua última partida aconteceu em julho de 2020.

Condenado por estupro de uma jovem, na Itália, durante o período em que defendia o Milan, em 2013, Robinho não pode deixar o Brasil. No futebol nacional, o atacante não recebeu apoio nem dos torcedores do Santos, clube no qual o atacante, fez história. As críticas dos santistas fizeram o Peixe voltar atrás no desejo de contratá-lo no ano passado.

Robinho foi condenado a nova anos de prisão, porém, como o Brasil não obriga a saída de pessoas do país condenadas em outros territórios, o atacante jamais cumpriu a sua pena. Apesar da condenação definitiva, o jogador, de 36 anos, jamais reconheceu que tenha culpa no caso.

Revelado pelo Santos, Robinho defendeu clubes importantes do futebol europeu como Real Madrid, Manchester City e Milan. Além do Peixe, o atacante também teve passagem pelo Atlético-MG no Brasil. Ele também jogou no futebol chinês, antes de fechar sua carreira atuando na Turquia. Robinho esteve presente em duas Copas do Mundo pela seleção brasileira, em 2006 e 2010.