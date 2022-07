Neymar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

NeymarFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/07/2022 15:29

Rio - O craque do PSG, da França, e da Seleção Brasileira, Neymar anunciou o fim das férias nesta segunda-feira (4) e destacou o seu grande objetivo nas redes sociais: a conquista da Copa do Mundo, no Catar, que será disputada a partir do dia 21 de novembro.

"Essa foto resume muito as minhas férias, só risada e alegria ao lado das pessoas que eu amo. Agora é foco total!!!! Nós brasileiros, temos um 'troféuzinho' pra buscar!!! #Hexa", publicou Neymar no Instagram.



Em seguida, o seu companheiro de Seleção Brasileira, Vinícius Júnior, comentou na publicação com um "amém". A estreia do Brasil na Copa do Mundo, no Catar, será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, no Estádio Nacional de Lusail. Camarões e Suíça são os outros adversários da seleção brasileira no Grupo G do Mundial.