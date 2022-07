Francis Ngannou comenta sobre mortes de imigrantes africanos que ocorreu no final de junho na Espanha - Foto: Frederic J. Brown/AFP

Publicado 04/07/2022 15:52

Rio - A morte dos imigrantes africanos abalou milhares de pessoas ao redor do mundo. Indignado com a situação, Francis Ngannou fez questão de comentar sobre o fato nas redes sociais. O episódio aconteceu em Melilla, na Espanha. No dia 24 de junho, um acidente resultou no afogamento de 23 africanos. Francis lamentou a situação e afirmou que poderia ter sido uma das vítimas.

- Pessoas do mundo, fãs, amigos, por favor, entendam por que é tão difícil para mim testemunhar tudo isso. Não posso deixar de pensar que há apenas nove anos eu poderia ter sido uma daquelas pessoas que tragicamente perderam tudo na tentativa de encontrar uma vida melhor. Conheço exatamente este lugar - publicou Francis Ngannou no Twitter.

- Você tem que entender que se eu não tivesse tentado isso sozinho, você não me conheceria. Eu não poderia ter me tornado um campeão mundial. Por acaso tive sorte - completou.

O episódio de Melilla trouxe lembranças ruins para Francis Ngannou. Há dez anos, o lutador enfrentou uma situação parecida antes de chegar em Paris. Na época, Francis passou frio e dormiu semanas com um cobertor de plástico. Quando chegou na França, o atleta chegou a ficar desabrigado por um ano.

Francis Ngannou é o atual campeão dos pesos-pesados de UFC. Apesar do sucesso atual, o lutador francês-camaronês enfrentou muitas dificuldades antes de se tornar um astro do MMA. Atualmente, o atleta se recupera de uma lesão no joelho e planeja uma volta para os ringues nos próximos meses.