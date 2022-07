Luccas Claro - Mailson Santana / Fluminense

Luccas ClaroMailson Santana / Fluminense

Publicado 30/07/2022 15:43

Rio - Com a suspensão de Manoel e Felipe Melo, Luccas Claro é o favorito para formar dupla de zaga com Nino na partida contra o Santos. Vivendo um ano irregular, o defensor, de 30 anos, terá contra o Peixe mais uma oportunidade para mostra o seu valor no Fluminense na atual temporada.

A última atuação de Luccas como titular foi contra o São Paulo. O zagueiro substituiu Nino, que sentiu uma indisposição. Bastante criticado, ele acabou sendo substituído por Felipe Melo no intervalo. Depois disso, sequer entrou em campo contra Goiás, Bragantino e Fortaleza.

Contratado pelo Fluminense 2019, Luccas Claro viveu seu melhor momento no ano seguinte. Titular ao lado de Nino, o zagueiro foi considerado um dos melhores defensores do Brasileirão daquele ano. No entanto, Claro perdeu espaço em 2021 para David Braz e neste ano para Manoel.

O vínculo de Luccas Claro com o Fluminense vai até o fim do ano. Ele está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Tricolor de graça. Em 2022, o zagueiro entrou em campo em 24 partidas e fez um gol.