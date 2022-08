Mário Bittencourt se reunirá com Rodolfo Landim na próxima sexta-feira - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Mário Bittencourt se reunirá com Rodolfo Landim na próxima sexta-feiraFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 31/07/2022 19:52

Rio - O Fluminense vive um excelente momento na temporada, tanto no Brasileiro, quanto na Copa do Brasil. A boa fase deixou o presidente Mario Bittencout animado. Na opinião dele, o Tricolor irá conseguir se classificar para a Libertadores no ano que vem.

"As coisas vão acontecendo. Terceiro ano de gestão, o trabalho se consolidando. Fomos para duas Libertadores e tenho certeza que iremos para a terceira seguida. Vamos ficar nos primeiros colocados e esse ano com uma possibilidade real de sermos campeões. Falei em entrevistas anteriores que se terminássemos com 30 pontos o turno, brigaríamos pelo título. Terminamos com mais que isso (34) e brigaremos. No mata-mata da Copa do Brasil, temos chances mais reais ainda. Respeitamos muito o Fortaleza. Será um jogo difícil, precisaremos da torcida e já convoco para lotarem o Maracanã. Será importantíssimo passar para a semifinal e seguir adiante na briga pelo título", disse em entrevista à FluTV.

Atualmente, o Fluminense está na terceira colocação do Brasileiro e nas quartas de final da Copa do Brasil. Em 2021, o Tricolor disputou a Libertadores e foi eliminado nas quartas de final para o Barcelona, de Guayaquil. Na temporada atual, a equipe carioca não passou da fase preliminar da competição, quando acabou eliminado pelo Olimpia, do Paraguia.