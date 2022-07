Nonato - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 31/07/2022 12:46

Rio - Titular do Fluminense nas últimas partidas, Nonato já viveu momentos diferentes no clube carioca. No começo da temporada, ele era a terceira opção no setor, atrás de Yago Felipe e Martinelli. Depois, teve uma oportunidade como titular e acabou sendo substituído por Martinelli, após oscilar. Titular novamente nas últimas partidas, o volante afirmou que existe uma relação bem próxima com seus concorrentes pela vaga e que todos se apoiam.

"A gente sabe a importância do coletivo, dos que estão no banco apoiarem. É uma disputa sadia, já estive naquele lugar. O que não muda é a força, o apoio. Nosso objetivo maior é ser campeão e isso só acontece com um elenco forte e não apenas com 11 jogadores", afirmou em entrevista ao site oficial do Fluminense.

Na atual temporada, Nonato fez quatro gols e deu cinco assistências, um número alto de participações em gols para um volante. Vivendo seu ano mais artilheiro, o jogador, de 24 anos, falou sobre o esquema tático de Fernando Diniz.

"O Diniz dá uma grande liberdade. Temos nossas funções táticas, mas ele orienta que todos participem na construção ofensiva. O time todo ataca e defende. Não existe ninguém que não participa das duas funções", disse.

Sobre os objetivos do Fluminense na temporada, Nonato afirmou que o bom momento tem dado confiança para o elenco se fortalecer em busca dos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil.

"Nosso pensamento é sempre o mais alto possível. Provamos em campo que somos capazes de sonhar algo. O Diniz fala isso para todos nós. E a gente tem condições de brigar pelos dois títulos", finalizou.