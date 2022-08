Cris Silva ao lado de Pineida - Marcelo Goncalves / Fluminense

Cris Silva ao lado de PineidaMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 01/08/2022 11:49

Rio - Maior investimento do Fluminense na temporada, o lateral-esquerdo Cris Silva vive um momento de incerteza no clube carioca. Com contrato até o fim de 2024, o jogador não vem tendo oportunidades com Fernando Diniz e está na reserva de Caio Paulista, atacante improvisado na função. Apesar do vínculo longo, a sua permanência no ano que vem ainda não é certa.

De acordo com informações do portal "Torcedores.com", Cris Silva chegou a ser oferecido a clubes da Série A como Internacional, Avaí, Coritiba, Cuiabá e Juventude. No entanto, nenhuma negociação acabou evoluindo. O lateral atuou em apenas cinco jogos no Brasileirão e pode defender uma outra equipe neste ano.

Cris Silva chegou ao Fluminense no começo do ano por 1,4 milhões de euros (cerca de R$ 9 milhões) pagos ao Sheriff. Titular no título do Carioca e nos quatro jogos da Libertadores, o jogador jamais convenceu a torcida tricolor. Com o tempo passou a reversar a posição com Pineida e Marlon. Com a chegada de Diniz perdeu espaço para Caio Paulista, que se tornou titular absoluto da posição.

Ao todo, o lateral-esquerdo entrou em campo em 24 partidas na temporada, fez um gol e deu uma assistência. Cris Silva, de 28 anos, não atua desde a derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO no dia 11 do mês passado.