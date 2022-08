Eduardo Barros, auxiliar de Diniz, estará no comando da equipe do Fluminense contra o Santos - Divulgação/FFC

Eduardo Barros, auxiliar de Diniz, estará no comando da equipe do Fluminense contra o SantosDivulgação/FFC

Publicado 01/08/2022 19:44

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o Santos, nesta segunda-feira (01), às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, o Tricolor não poderá contar com Marrony, expulso no duelo com o Red Bull Bragantino, e Fernando Diniz, que recebeu seu terceiro cartão amarelo no mesmo confronto.

Com isto, a equipe foi definida pelo técnico interino Eduardo Barros da seguinte forma: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Caio Paulista; André, Nonato e P.H. Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano. No banco de reservas, estão a disposição: Marcos Felipe, Wellington, Pineida, Michel Araujo, Cris Silva, Willian Bigode, Yago Felipe, John Kennedy, David Duarte, Calegari, Alexsander e Martinelli.