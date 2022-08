Mário Bittencourt - Marina Garcia / Fluminense

Rio - Com o apelido de "El Carrasco" na base, o jovem Kauã Brasília assinou nesta semana o seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Destaque do Sub-17, o meia-atacante, de 16 anos, concluiu a negociação com o vínculo até junho de 2027, com multa rescisória de 70 milhões de euros (cerca de R$ 374 milhões na cotação atual).

Um dos nomes mais promissores da atual geração dos Moleques de Xerém, o jovem atleta soma convocações para a seleção brasileira Sub-15. O irmão de Kauã Brasília, o zagueiro Kevin Santana, do Sub-20, renovou também o seu contrato com o Fluminense.



As negociações dos dois jogadores foram conduzidas pelo ex-atleta Magrão, que tem passagens por Palmeiras, Internacional e Corinthians.