Torcida do Fluminense no MaracanãBruno Haddad/Fluminense F.C.

Publicado 06/08/2022 12:58

Com quatro jogos seguidos no Maracanã com mais de 40 mil torcedores, o Fluminense quer aproveitar o bom momento para encher o estádio mais uma vez. O clube começou neste sábado a venda de ingressos para o duelo decisivo contra o Fortaleza, dia 17 no Maracanã, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Tricolor venceu por 1 a 0, fora de casa.

Desde 12h deste sábado, sócios já podem fazer os check-ins para a partida. E em apenas 45 minutos mais de 10 mil ingressos foram adquiridos por torcedores.

A venda online para não-sócios e torcedores visitantes terá início na quarta (10). Já os pontos físicos abrirão apenas no outro sábado, dia 13.

Mais informações sobre a venda de ingressos para Fluminense x Fortaleza:



- Os sócios terão disponíveis três modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o QR Code dinâmico e o ingresso tradicional.

- A retirada do ingresso em uma das bilheterias é OBRIGATÓRIA para não-sócios que comprarem pela internet.

Para utilizar acessar o estádio com o QR Code dinâmico, o sócio deverá baixar o APP da FutebolCard e fazer login com o CPF (apenas os números, sem pontos e hífen) e a mesma senha do Portal do Sócio. O QR Code dinâmico ficará disponível 6 horas antes do evento.



Ele é baixado automaticamente no momento em que o sócio entra no APP e ficará disponível na aba “Meus pedidos”. Uma vez baixado, o QR Code funcionará mesmo que não haja conexão com internet e o acesso ao estádio será somente com o APP.



- NÃO SERÃO ACEITOS O "E-TICKET" ESTÁTICO E PRINTS PARA ACESSO AO ESTÁDIO.



- Além do QR Code dinâmico, sócios do Fluminense também poderão ingressar no estádio com a carteirinha de sócio e o ingresso tradicional.



- Não-sócios deverão obrigatoriamente retirar o ingresso em um dos pontos de venda.



IMPORTANTE!

De acordo com o seguinte regulamento, o benefício extra concedido para os sócios que se mantiveram ativos e adimplentes durante a pandemia NÃO será aplicado em jogos da Copa do Brasil.



CHECK-INS E VENDA ONLINE



A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:



Sócios

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol – 06/08 (sábado), às 12h

- Arquiba 60% / Leste Raiz / Pacote Jogos – 08/08 (segunda), às 12h

- Guerreiro – 09/08 (terça), às 12h



Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”



Não-Sócios do Fluminense e torcida visitante: 10/08 (quarta), às 12h

- Vendas para não-sócios em fluminensefc.futebolcard.com

- Vendas para torcida visitante em futebolcard.com



Encerramento das vendas pela internet: 17/08 (quarta), às 15h



RETIRA DA DOS INGRESSOS



A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada).



VALORES



SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 60

- Leste Raiz – R$ 80

- Inteira – R$ 80

- Meia-entrada – R$ 40



SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 45

- Leste Raiz – R$ 60

- Inteira – R$ 60

- Meia-entrada – R$ 30



SETOR LESTE SUPERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Leste Raiz – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 10

- Guerreiro – R$ 20

- Inteira – R$ 30

- Meia-entrada – R$ 15



SETOR OESTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 50

- Guerreiro – R$ 70

- Leste Raiz – R$ 90

- Inteira – R$ 90

- Meia-entrada – R$ 45



SETOR NORTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 60

- Leste Raiz – R$ 80

- Inteira – R$ 80

- Meia-entrada – R$ 40



SETOR MARACANÃ MAIS (Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 350

- Inteira – R$ 350

- Meia-entrada – R$ 212,50



IMPORTANTE: Sócios do plano Arquiba Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Os sócios do plano Maraca+ Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio. Já os sócios dos planos Arquiba 60%, Arquiba 100% e Maraca+ poderão comprar mais um ingresso no valor de inteira no mesmo setor.



SETOR NORTE (TORCIDA VISITANTE)

- Inteira - R$ 80

- Meia-entrada - R$ 40



GRATUIDADES

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade





PONTOS DE VENDA E RETIRADA



Torcida do Fluminense:



Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Sábado (13/07), das 10h às 20h

- Domingo (14/07), das 10h às 17h

- Segunda (15/07), das 10h às 20h

- Terça (16/07), das 10h às 20h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Maracanã – Bilheteria 1

- Sábado (13/07), das 10h às 17h

- Segunda (15/07), das 10h às 17h

- Terça (16/07), das 10h às 17h

- Quarta (17/07), das 10h até o final do primeiro tempo



Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



São Gonçalo Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. São Gonçalo, 100, Loja 278)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Sábado (13/07), das 10h às 14h30

- Segunda (15/07), das 10h às 18h

- Terça (16/07), das 10h às 18h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Cabo Frio – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Henrique Terra,1700)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 5474)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Ilha Plaza Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Soares Sendas, 111, Loja 207)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Park Shopping Jacarepaguá – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada de Jacarepaguá, 6069, Loja 237 A)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Icaraí Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Gavião Peixoto 104, Loja 111 - Galeria Beco do Ouro)

- Sábado (13/07), das 10h às 15h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Brasília – Loja Oficial Fluminense FC (Bloco C, Loja 31, CLS 309, Asa Sul)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Shopping Vitória – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Américo Buaiz, 200, Loja 302)

- Sábado (13/07), das 10h às 19h

- Domingo (14/07), das 13h às 19h

- Segunda (15/07), das 10h às 19h

- Terça (16/07), das 10h às 19h

- Quarta (17/07), das 10h às 15h



Torcida visitante:



Maracanã

- Sábado (13/07), das 10h às 17h (Bilheteria 1)

- Segunda (15/07), das 10h às 17h (Bilheteria 1)

- Terça (16/07), das 10h às 17h (Bilheteria 1)

- Quarta (17/07), das 10h até o final do primeiro tempo (Direto no Acesso E do Maracanã)





ACESSO AO ESTÁDIO

- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio

- Os portões serão abertos às 18h