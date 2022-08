Treino do Fluminense 06/08/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 06/08/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Treino do Fluminense 06/08/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 06/08/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FCMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 07/08/2022 15:10

Rio - O Fluminense está definido para enfrentar o Cuiabá neste domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com três mudanças na equipe, o treinador Fernando Diniz terá o retorno do zagueiro Manoel para atuar ao lado de Nino. Além disso, o técnico optou por Felipe Melo e Mario Pineida nas vagas de André e Caio Paulista, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em homenagem a Jô Soares, Tricolor entrará em campo com nome do apresentador e humorista na camisa do time carioca.

Em homenagem a Jô Soares, Fluminense entrará em campo com nome do humorista na camisa Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação confirmada do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Mario Pineida; Felipe Melo, Nonato e Ganso; Jhon Arias, Matheus Martins e Germán Cano.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a quarta colocação e soma 35 pontos. O Tricolor luta pela vitória neste domingo para diminuir a distância de sete pontos do líder Palmeiras, que tem 42.