Nonato no treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Nonato no treino do FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 07/08/2022 14:14

O Fluminense terá uma grande festa e apoio de sua torcida no retorno ao Maracanã após quase um mês. Sem jogar no estádio desde 9 de julho, na vitória sobre o Ceará por 2 a 1 na despedida de Fred, Nonato não escondeu a ansiedade de voltar a contar com mais de 45 mil tricolores, desta vez contra o Cuiabá, neste domingo (7) às 16h pelo Brasileirão.



"Depois de tanto tempo vai ser muito bom voltar ao Maracanã. A torcida está comprando a ideia e vai lotar o estádio mais uma vez. Esse apoio é muito importante para nós. A gente tem que aproveitar tudo o que trabalhou nessa semana para colocar em prática e conseguir essa vitória para o torcedor", disse ao site oficial do Fluminense.



O volante vê o Maracanã lotado como um trunfo para o objetivo do Fluminense de voltar a se aproximar do Palmeiras, líder do Brasileirão. E o descanso durante a semana, depois de uma maratona de viagens desgastante, é outro ponto celebrado.



"A gente vinha de uma série de jogos muito desgastante, ainda mais por serem partidas fora de casa. Acho que aproveitamos bem e o time chega muito preparado e confiante para esse jogo importante. Não podemos deixar a distância aumentar, precisamos sempre pensar em encostar. Assim, a gente ganha confiança para trabalhar tranquilo e segue em busca de bons resultados para subir cada vez mais na tabela", completou.