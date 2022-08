Ganso deu o passe de calcanhar para o gol de Cano contra o Cuiabá - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 07/08/2022 17:55

Foi um domingo de reencontro com o Maracanã, após quase um mês, e de festa com os mais de 46 mil torcedores presentes e querendo mais uma vitória para encostar no vice-líder Corinthians. A atuação esteve longe de ser brilhante, mas o Fluminense conseguiu o principal objetivo ao vencer o Cuiabá por 1 a 0, com gol de Germán Cano logo no início, e voltou ao terceiro lugar do Brasileirão, com 38 pontos, a 1 dos paulistas.



Em um clima de festa, Cano tratou de dar o presente para a torcida e para ele, que completou 50 jogos pelo Fluminense, logo no primeiro minuto. Na já conhecida marcação sob pressão no ataque, Matheus Martins roubou a bola e o argentino tabelou com Ganso, recebeu de calcanhar e chutou para abrir o placar. Foi o 30º gol do argentino na temporada.

O início não poderia ser melhor. Afinal, o Fluminense afastou logo de cara o risco de o Cuiabá se fechar para segurar o empate. De quebra, manteve a pressão da torcida a seu favor. E o time tentou manter o ritmo alucinante nos primeiros minutos, mas outra chance só veio aos 13, quando Cano e Arias tabelaram e o colombiano foi travado.



Mas o que poderia se transformar em um jogo mais fácil virou motivo de preocupação. O Fluminense perdeu o ritmo e, sem conseguir a movimentação e a troca de passes rápidos, viu o Cuiabá crescer no campo. Numa saída errada de Felipe Melo, Nino precisou desviar chute de Valdívia, aos 18. E, aos 31, Rodriguinho tocou e a bola passou rente à trave.

Na volta do intervalo, o Fluminense até encontrou mais espaços, mas as escolhas de jogadas não foram as melhores. Com sustos na defesa, o time diminuiu o ritmo novamente. Não estava bom e Diniz mexeu três jogadores de uma vez. Saíram Ganso, Felipe Melo e Pineida e entraram Nathan, Martinelli e Cris Silva em busca de mais dinamismo no time. Deu certo. Três minutos depois, aos 22, o meia encontrou o lateral, que chutou de carrinho.

Empurrado pela torcida, o Fluminense apostou na velocidade nos contra-ataques e Cris Silva, que entrou muito bem, voltou a ter uma grande chance aos 27, mas Walter fez grande defesa. O Tricolor voltou a tomar conta das ações e perdeu algumas chances, a melhor com Cano, que não conseguiu driblar o goleiro do Cuiabá aos 41.