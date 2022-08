Cris Silva - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 08/08/2022 09:30

Rio - Considerado por Fernando Diniz a terceira opção para a lateral esquerda, Cris Silva entrou no segundo tempo na vitória sobre o Cuiabá e teve uma boa atuação. Principal investimento do Fluminense na temporada, o jogador, de 28 anos, recebeu aplausos dos torcedores na partida deste domingo, no Maracanã. O bom rendimento pode fazer Cris Silva ganhar moral com Fernando Diniz.

Sem poder contar com Caio Paulista, suspenso, Diniz escalou Pineida como titular. O equatoriano teve uma atuação abaixo da média da equipe e recebeu muitas vaias dos torcedores. Cris Silva entrou na segunda etapa e teve um outro rendimento. O lateral criou duas chances claras de gol, que acabaram sendo defendidas por Walter.

O jogador, de 28 anos, voltou a jogar pelo Fluminense após quase dois meses sem entrar em campo. A última partida de Cris Silva havia sido na derrota do clube carioca para o Atlético-GO, no Maracanã, por 2 a 0. Essa foi inclusive o último resultado negativo do Tricolor na temporada.

Cris Silva tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024. Para contratá-lo no começo do ano, o clube das Laranjeiras desembolsou 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões) para tirá-lo do Sheriff, da Moldávia.