Germán Cano é o artilheiro do Fluminense em 2022Mailson Santana / Fluminense

Publicado 08/08/2022 13:24

Contratado para substituir Fred, que se aposentou em julho, Germán Cano cumpre tão bem o seu papel em 2022 que está muito perto de igualar a melhor marca de gols do ídolo do Fluminense numa temporada. Artilheiro do Brasil, o atacante argentino chegou a 30 gols em 50 partidas com a camisa tricolor (média de 0,6), igualando o segundo melhor ano e ficando a apenas quatro do recorde de Fred.

Em 2012, quando conquistou o Brasileirão e o Carioca, Fred foi o grande destaque daquele time histórico de Abel Braga e marcou 30 gols. Ainda assim, o melhor ano do ídolo tricolor foi em 2011, quando fez 34 em 43 jogos, numa média de 0,79 que não poderá ser alcançada pelo camisa 14.



Se mantiver o bom desempenho até aqui, Cano não terá dificuldades para chegar e superar os 34. Além disso, ele pode pensar ainda mais alto e alcançar Magno Alves, jogador que mais fez gols pelo Fluminense neste século: 39.



Cano também busca o seu melhor desempenho na carreira. Está a três gols dos 33 que marcou pelo Independiente Medellín, da Colômbia, em 2018, seu segundo melhor ano. E precisará de um pouco mais para igualar 2019, quando fez 41, seu recorde pessoal.