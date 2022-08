Ganso no duelo com o Cuiabá - Marcelo Goncalves/Fluminense F.C.

Ganso no duelo com o CuiabáMarcelo Goncalves/Fluminense F.C.

Publicado 08/08/2022 19:13

Rio - Um dos principais nomes do Fluminense na atual temporada, o meio-campista Paulo Henrique Ganso chegou a ser alvo de muitas críticas nos últimos anos. O jogador, que chegou ao Fluminense em janeiro de 2019, chegou a ter algumas atuações abaixo da média, mas conseguiu recuperar seu bom futebol. Nesta segunda-feira (08), o comentarista do SporTV, Lédio Carmona, destacou que as críticas ao meia foram bastante exageradas.

"Toda vez que o Ganso faz uma jogada dessa (se referindo a assistência de calcanhar contra o Cuiabá), a gente tinha que dar um tapa na nossa própria testa, como forma de penitência. A gente dizia que o Ganso já era página virada. Todos nós. E o Ganso está aí… Admitamos isso (risos)", disse Lédio Carmona durante o "Seleção SporTV".

Ganso é um dos principais nomes de confiança do técnico Fernando Diniz, e costuma ser titular constantemente. Na atual temporada, o meia, de 32 anos, atuou em 39 jogos, marcou cinco gols e deu sete assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 61 minutos em campo por partida disputada.