Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em XerémFoto: Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 08/08/2022 14:25

Rio - Após conseguir a homologação do estádio Vale das Laranjeiras para jogos oficiais da CBF, o Fluminense terá nesta segunda-feira o primeiro jogo por uma competição nacional em Xerém. O sub-17 tricolor receberá o Vasco, às 15h, pela segunda rodada do Brasileirão da categoria.

"Xerém sempre foi um diferencial para o Fluminense e com a nossa chegada, conseguimos, graças aos esforços do nosso presidente Mario Bittencourt, da dedicação e criatividade do nosso diretor executivo, Antônio Garcia, e dos funcionários da nossa base, melhorar a estrutura que oferecíamos para os nossos jogadores no CT, em Xerém. Temos agora, nesta segunda-feira, este marco na história do Fluminense que é o nosso primeiro jogo oficial da CBF realizado no estádio dentro do nosso CT da base. É um legado da gestão para o futuro do clube", disse o vice-presidente da base, Rui Reisinger, ao site oficial do Fluminense.

O Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, onde fica o estádio que acontecerá a partida desta segunda, possui uma área de mais de 120 mil m² e conta, ao todo, com sete campos, sendo um de grama artificial. Nesse espaço, os jogadores que passam por formação em Xerém irão poder jogar pela primeira vez onde treinam. A equipe busca a segunda vitória na competição em miram no bicampeonato. Em 2020, o Fluminense conquistou o título do Brasileirão sub-17.