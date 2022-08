Felipe Melo foi titular no jogo contra o Cuiabá - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 08/08/2022 10:49

Rio - Após o terceiro cartão amarelo de André no jogo contra o Santos, Fernando Diniz escolheu Felipe Melo para entrar como titular na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no último domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao fim da partida, o veterano exaltou a sequência de 13 jogos sem perder do Tricolor e fez um desabafo.

"Isso é com vocês (se o time briga pelo título). Nós sonhamos. Eu lembro que quando o Fluminense começou a fazer o elenco... os grandes entendedores de futebol falaram que era sub-50, sub sei lá o que. O Fluminense é o atual campeão carioca, e a gente com muita humildade está crescendo na competição. Com muita humildade, a gente sonha. Sonhar é grátis", disse Felipe Melo na zona mista.

Com a vitória sobre o Cuiabá, no Maracanã, o Fluminense permanece na terceira colocação na tabela da Séria A, com 38 pontos. O Palmeiras é o primeiro, com 45, e o Corinthians, o segundo com 39.