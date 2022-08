Luccas Claro acredita na classificação matemática do Fluminense na Sul-Americana - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 08/08/2022 15:53

Rio - Agora ex-zagueiro do Fluminense, Luccas Claro utilizou seu perfil nas redes socias para se despedir e agradecer ao clube e torcedores. O jogador, que defendeu o Tricolor de 2019 a 2022, rescindiu o contrato que iria até dezembro para voltar a jogar na Turquia, dessa vez pelo Eyüpspor. Antes de chegar ao time carioca, ele defendia o Gençlerbirligi.

Luccas Claro, de 30 anos, entrou em campo 118 vezes pelo Fluminense, fez sete gols e venceu o título do Campeonato Carioca de 2022. Sua melhor fase com a camisa tricolor foi em 2020, quando foi titular incontestável durante a temporada e ajudou o clube a se classificar para a Libertadores. No ano passado, perdeu a vaga na equipe para David Braz, mas permaneceu sendo usado.

