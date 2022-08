Torcida do Fluminense lota a arquibancada do Maracanã - Leonardo Brasil/Fluminense

Torcida do Fluminense lota a arquibancada do MaracanãLeonardo Brasil/Fluminense

Publicado 09/08/2022 17:52

Rio - A última partida do Fluminense no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, levou mais de 46 mil torcedores, que empurraram o time na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, no domingo (7). Pelo quarto jogo consecutivo, o Tricolor colocou mais de 40 mil torcedores nas arquibancadas do estádio, algo que não acontecia há 13 anos.

Além do jogo diante do Dourado, o Flu ultrapassou os 40 mil torcedores no Maracanã contra o Ceará, que marcou a despedida de Fred, além dos confrontos com Corinthians e Cruzeiro. A média foi de 50.284 tricolores no principal palco do futebol carioca.

Na reta final de 2009, o Fluminense colocou mais de 40 mil torcedores (presentes) no Maracanã em cinco partidas consecutivas, pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana.

Série de 2022



Fluminense 1 x 0 Cuiabá – 46.323 | 07/08/2022

Fluminense 2 x 1 Ceará – 63.707 | 09/07/2022

Fluminense 4 x 0 Corinthians – 44.782 | 02/07/2022

Fluminense 2 x 1 Cruzeiro – 46.325 | 23/06/2022



Série de 2009



Fluminense 3 x 0 LDU-EQU – 69.565 | 02/12/2009

Fluminense 4 x 0 Vitória – 55.083 | 29/11/2009

Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño-PAR – 41.816 | 18/11/2009

Fluminense 2 x 1 Athletico-PR – 55.030 | 15/11/2009

Fluminense 1 x 0 Palmeiras – 66.884 | 02/11/2009

*Números divulgados pelo Fluminense em seu site oficial