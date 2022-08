Presidente Mário Bittencourt - Foto: Marina Garcia/Fluminense FC

Presidente Mário BittencourtFoto: Marina Garcia/Fluminense FC

Publicado 09/08/2022 16:48

Rio - O Fluminense voltou a monitorar jogadores no mercado de transferências. De acordo com o portal "NetFlu" nesta terça-feira (9), o Tricolor buscará novos nomes para a posição após a saída do zagueiro Luccas Claro. A cúpula do clube carioca ainda teme pela possível venda de Nino, que é um dos destaques do time do treinador Fernando Diniz.

Ainda de acordo com o portal, a saída de Luccas Claro não era algo esperado pela diretoria do Fluminense. O zagueiro tinha contrato com o Tricolor até o fim do ano, mas optou pela rescisão para atuar pelo Eyüpspor, da Turquia.

Recentemente, Nino entrou na mira do Fenerbahçe, também da Turquia. O zagueiro foi indicado pelo treinador Jorge Jesus, mas as conversas não avançaram. Além do clube turco, o jogador foi alvo do Porto, de Portugal. O Tricolor possui 60% dos direitos econômicos do atleta e planeja receber em torno de R$ 25 milhões por uma possível venda.