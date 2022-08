Nonato e Germán Cano - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 09/08/2022 20:54

Rio - O atacante Germán Cano, do Fluminense, vem sendo um dos principais destaques do futebol nacional, e vem chamando a atenção de torcedores de todo o país. Nonato, companheiro de equipe do argentino, destacou, em entrevista ao "Bem Amigos", que jogar ao lado do atacante traz uma certa tranquilidade ao elenco tricolor.

"Ter um cara que faz gol de tudo quanto é jeito dá certa tranquilidade. Porque se a gente deixar a bola mais ou menos, perigo ele vai criar. Faz gol de voleio, de esquerda e direita. Quando a bola está toda errada, ele consegue acertar. Nesse gol com o Cuiabá pegou uma bola de esquerda difícil", disse.



Nonato também aproveitou para destacar as principais características de Cano, e exaltou o fato do argentino ser um "artilheiro nato".

"Ele não é um cara muito alto, a gente geralmente dá bola mais pelo chão e à meia-altura. É de jogar no espaço curto e de finalização. É um artilheiro nato", finalizou.