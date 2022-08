Prefeito do Rio apoiará projeto de revitalização das Laranjeiras - Foto: Divulgação/Fluminense

Publicado 10/08/2022 10:49

Rio - O Fluminense tem planos de reformar as Laranjeiras para receber, em breve, alguns jogos do time profissional na temporada com um público de até sete mil pessoas. Para isso, o Tricolor conta com o apoio do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD-RJ). Por mais que o mandatário da cidade não esteja familiarizado com o projeto, ele afirma estar à disposição para ajudar.

"Tenho a melhor relação do mundo com o presidente do Fluminense (Mário Bittencourt). Estamos ajudando no Centro de Treinamento e estou à disposição. Não vi nenhum projeto, não conheço nenhum projeto, mas estou à disposição para ajudar. Os quatro grandes do Rio de Janeiro são muito importantes e merecem a ajuda da Prefeitura" afirmou o prefeito em entrevista ao "Lance!".

No último mês de julho, o Fluminense assinou um contrato com o escritório de arquitetura Apiacás e o Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), para avançar no projeto de revitalização das Laranjeiras . Com as regras de tombamento do terreno totalmente respeitadas, Mário Bittencourt afirmou que a ideia está dentro da possibilidade do clube e celebrou mais um passo dado.

"Estou muito feliz com este avanço. É um sonho da torcida e o mais importante é ser um projeto pé no chão. Não adiantava ter a ilusão de criar um obra grandiosa, que não possa ser feita. O importante é respeitar as leis, saber o que pode ser feito e oferecer um local com segurança para o torcedor. Foi um processo transparente e me sinto honrado em dar mais esse presente para o Fluminense", pontuou o presidente do Tricolor.