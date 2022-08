Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - A temporada de Germán Cano no Fluminense está fazendo o argentino se aproximar dos números dos maiores goleadores do clube carioca neste século, mas também está fazendo o artilheiro ficar perto de superar suas próprias marcas. O atacante, de 34 anos, esta a três gols de igualar o seu segundo melhor ano na carreira.

O jogador do Fluminense se tornou ídolo no Independiente Medellín e chamou a atenção do Vasco após viver duas temporadas incríveis em 2018 e 2019 pelo clube colombiano. No primeiro ano, Cano anotou 33 gols em 49 partidas pelo Medellín. Esta havia sido sua melhor marca na carreira. Porém, foi superada no ano seguinte, quando o artilheiro fez incríveis 41 gols em 47 partidas.

Pelo clube das Laranjeiras, Cano já chegou aos 30 gols em 50 jogos. Em relação a temporada de 2019, o argentino ainda está distante, porém, faltam três bolas nas redes para igualar a marca de 2018. Caso mantenha sua média de gols e sua frequência em campo, o artilheiro tem tudo para tornar 2022 ainda mais histórico.