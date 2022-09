Torcedores do Vélez Sarsfield lotarando uma loja do Fluminense em Copacabana - Reprodução

Torcedores do Vélez Sarsfield lotarando uma loja do Fluminense em CopacabanaReprodução

Publicado 05/09/2022 16:45

Rio - Alguns torcedores do Vélez Sarsfield já chegaram ao Rio de Janeiro, para apoiar seu time na partida contra o Flamengo, na quarta-feira (07), pela Libertadores. Nesta segunda (05), alguns argentinos lotaram a loja oficial do Fluminense em Copacabana, Zona Sul do Rio, e levaram diversos produtos do Tricolor.

A amizade entre os dois clubes se fortaleceu ainda mais em 2008, quando o Fluminense voltou à Libertadores e jogou na Argentina. Torcedores das duas equipes se encontraram e tiveram uma união, que os clubes oficializaram em 2011, quando as diretorias se reuniram.