Publicado 05/09/2022 15:54

O meia Paul Pogba passará por uma cirurgia no menisco do joelho direito, segundo o "La Gazzetta dello Sport". A decisão foi tomada por membros da Juventus em conjunto com o jogador a dois meses do início da Copa do Mundo.

O meia da Juventus se lesionou ainda na pré-temporada em confronto contra o Chivas Guadalajara. Inicialmente, o atleta optou por um tratamento conservador, mas optou pela operação após não se sentir confortável correndo no gramado e chutando algumas bolas.



A publicação afirma que Pogba deve ficar afastado entre 40 e 60 dias e que a previsão de retorno do jogador é para o fim de outubro. Com isso, o jogador não iria perder a chance de disputar o Mundial do Qatar.

Com a decisão, o francês não deve participar da fase de grupos da Champions League e irá perder boa parte do primeiro turno do Campeonato Italiano. A Juventus preferia que a cirurgia tivesse acontecido ainda na pré-temporada, mas o clube sempre deixou a decisão final nas mãos do jogador.