Neymar e MbappéAFP

Publicado 05/09/2022 15:51

O atacante Mbappé colocou um ponto final sobre as polêmicas com o Neymar. O jogador afirmou que a relação entre eles vive altos e baixos, mas ressaltou que é pautada no respeito mútuo, pelo bem do PSG.

"Minha relação com ele já tem 6 anos. Temos uma relação baseada sobretudo no respeito, mas existem momentos em que às vezes a relação é mais fria, outras mais intensa. Há períodos em que somos os melhores amigos do mundo e em outros nos falamos menos. É a natureza da nossa relação, mas há muito respeito. Tenho muito respeito pelo jogador que é, o que ele representa e a importância na nossa equipe. Quando se tem dos jogadores de caráter forte assim, a vida não é tão linear. Tem essas coisas que acontecem, mas passa sempre pelo respeito e pelo bem do PSG".

A polêmica mais recente envolvendo Mbappé e Neymar tem relação com os pênatis sofridos pelo PSG. O francês em tese é o batedor oficial, mas o brasileiro se destaca como um dos melhores cobradores do mundo. Questionado sobre quem vai cobrar no próximo jogo, o francês explicou que o jogo é quem vai definir quem vai para a bola na marca da cal.

"Vamos ver. Existe uma discussão. Vamos ver como tudo acontece durante a partida. Acho que não podemos fechar tudo para os dois. Se o jogo faz com que o Neymar bata, ele vai bater. Se faz com que eu bata, vou bater. Não há problemas quanto a isso. O batedor não quer dizer que se vá bater todos os pênaltis. Quando se joga com três jogadores como nós e preciso saber compartilhar o bolo e sentir. É uma questão de fazer de sensação, de fazer o certo. Veremos amanhã, mas não há problema sobre isso".

Nesta terça-feira, às 16h (Brasília), o PSG enfrenta a Juventus, no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada do Grupo H da Liga dos Campeões.