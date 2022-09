Torcedores do Manchester United já invadiram o Old Trafford em protesto contra a família Glazer, dona do clube - AFP

Publicado 05/09/2022 13:56

A família Glazer, dona do Manchester United, considera vender o clube caso chegue uma oferta na casa dos 3,75 bilhões de libras (R$ 22,5 bilhões). A informação é do jornal britânico "Daily Mail", que ouviu fontes ligadas aos proprietários dos Red Devils.

Há cerca de um mês, Jim Ratcliffe, poderoso magnata do Reino Unido, se mostrou interessado em comprar o United, clube o qual é torcedor. Recentemente, o empresário fracassou na tentativa de investir no Chelsea.

No entanto, o britânico não é o único interessado na compra do Manchester United. De acordo com a imprensa inglesa, um fundo de investimentos de Dubai pretende adicionar uma grande equipe em seu portfólio e considera entrar na briga.

A saída da família Glazer vem sendo cobrada a cada jogo por parte dos torcedores do clube, mas os proprietários se mostram reticentes quanto a negociação das ações.