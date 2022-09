Megan Lucky - Reprodução / Instagram

Megan LuckyReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2022 11:00

Rio - A influenciadora Megan Lucky vem se tornando uma celebridade do Aberto dos Estados Unidos. Após ter chamado a atenção ao virar um copo de cerveja em poucos segundo no ano passado, ela repetiu a dose na edição deste ano. O feito foi destacado pelo próprio perfil do Grand Slam nas redes sociais.

"Parece que isto está se tornando uma tradição neste momento", compartilhou perfil oficial do US Open no Twitter. Megan levou os mesmos 7s37 para terminar a cerveja tanto em 2021 quanto neste ano. A norte-americana tem pouco mais de 34 mil seguidores no Instagram.