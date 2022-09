Jorge Jesus - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 05/09/2022 10:30 | Atualizado 05/09/2022 10:30

Rio - O treinador Jorge Jesus vem pouco a pouco ganhando a confiança dos torcedores do Fenerbahçe, após um início ruim, com direito a eliminação na Liga dos Campeões. Com cinco vitórias nos últimos seis jogos, o clube turco vem pouco a pouco entrando nos trilhos. Ao citar um dos reforços contratados a pedido dele, o atacante belga Michy Batshuayi, que ainda não estreou, o português citou um jogador do Flamengo como comparativo.

"Tínhamos 3 opções para a transferência para frente. Um deles era Batshuayi, o outro era Gomez e outro jogador. Então eu disse ao presidente que, se possível, minha prioridade é Batshuayi, não Gomez. As feições de Gomez eram semelhantes às de Serdar Dursun e Pedro. O processo se desenvolveu dessa maneira e estou muito feliz por ele ter vindo para cá", disse o técnico.

Jorge Jesus trabalhou com Pedro por pouco mais de seis meses nos tempos de Flamengo. O atacante, de 24 anos, chegou ao clube em 2020. Com o português, o centroavante acabou ficando como opção no banco para Gabigol, mas teve bom rendimento.