Carlo Ancelotti - AFP

Carlo AncelottiAFP

Publicado 04/09/2022 21:20

Espanha - Autor do gol que decretou a vitória do Real Madrid sobre o Betis por 2 a 1 neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, o atacante Rodrygo teve suas qualidades exaltadas pelo técnico Real Madrid após a partida. As declarações chegam em um momento importante já que o ex-menino da Vila briga por uma vaga na lista de Tite para a Copa do Mundo do Catar, no final do ano.

"É um jogador para todos os momentos. Um atacante especial porque pode jogar em todas as posições. É rápido, inteligente sem a bola e eficaz no um contra um. A aprendizagem acabou", afirmou Ancelotti.

Na partida, o treinador merengue afirmou que a presença de Rodrygo foi fundamental para conseguir confundir a marcação do adversário. "O Betis se defende muito bem. Então precisávamos jogar muito por fora, tentar o "um contra um" porque os pontas deles não ajudam a defesa. Vinícius foi muito bem e a posição de Rodrygo, entre as linhas, causou problemas para a equipe deles", comentou o comandante.

Com quatro vitórias em quatro rodadas, o Real Madrid soma 12 pontos e é o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. O próximo desafio pela competição acontece no próximo domingo, em casa, contra o Mallorca.

Já pela Liga dos Campeões, a estreia na fase de grupos acontece na próxima terça-feira, contra o Celtic, no Celtic Park, em jogo válido pelo Grupo F do torneio. Na chave também estão o RB Leipzig e o Shaktar Donetsk. O Real é o atual campeão da competição.

Em alta no time espanhol, Rodrygo vive a expectativa de estar na lista do técnico Tite para os próximos amistosos da seleção brasileira. Na próxima sexta-feira será divulgada a convocação para as partidas contra Gana e Tunísia.