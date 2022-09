Aricia Silva - Reprodução / Instagram

Publicado 04/09/2022 19:24

Rio - Neto recebeu duas atrizes no programa "Os Donos da Bola" de hoje e ficou intrigado após descobrir que Aricia Silva, uma das participantes, possui perfil no OnlyFans. Curioso, o apresentador da Band perguntou quanto a moça, que terá um humorístico na emissora, fatura no conteúdo adulto da plataforma. Ela não hesitou em responder.

"Faturei R$ 1 milhão em sete meses, mais ou menos", revelou a atriz do elenco de "Nois na Firma", novo quadro humorístico da Band. Empolgado, Neto perguntou se muitos jogadores de futebol acessam perfil de Aricia no OnlyFans — e recebeu uma resposta inesperada. "A galera do futebol é bem assídua lá nos meus conteúdos. Todos entram lá", declarou a atriz.

Após ser questionado, o ex-jogador afirmou que vai ser cliente de Aricia no OnlyFans. "Eu não assinei porque não sabia, mas agora vou assinar o dela. É que eu não entendo muito disso, mas qual é o problema?", questionou ex-jogador.

A situação gerou muita diversão e entretenimento entre os participantes do programa. O OnlyFans é uma plataforma internacional que possibilita que criadores de conteúdo ganhem dinheiro com usuários do site.