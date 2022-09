Vinícius Júnior - AFP

Publicado 04/09/2022 14:50

Rio - Destaque da vitória do Real Madrid sobre o Real Betis no Campeonato Espanhol, Vinícius Júnior voltou a receber elogios da imprensa local. O jornal "Marca" afirmou que o brasileiro se transformou em um jogador "insuportável" para os rivais e que vem atuando em um nível "fora do normal".

"A essa altura da temporada, temos que perguntar quem senta à mesa com Vinicius, porque o nível do brasileiro começa a ser fora do normal. Sua superioridade é impressionante, e seu impacto ofensivo nas partidas é simplesmente insuportável para os rivais", disse a publicação.

Vinícius Júnior foi o autor de um dos gols da vitória do Real. Na temporada passada, o brasileiro foi o segundo jogador mais importante da campanha histórica do clube de Madrid que conquistou o título do Espanhol e da Liga dos Campeões. O jovem, de 22 anos, fez o gol do título contra o Betis.

Além de elogiar o ex-jogador do Flamengo, a publicação também teceu bons comentários sobre Rodrygo. O também brasileiro complementou o placar em favor do Real no Espanhol. "Quando somamos Vinicius e Rodrygo, falamos de uma equipe quase imparável. Porque eles definem o que é o Madrid atual: divertido, atrevido, ambicioso, vertical e devastador", disparou.