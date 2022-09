Stuani é o atacante do Girona - Divulgação/Girona

Publicado 04/09/2022 12:14 | Atualizado 04/09/2022 12:16

Destaque do Girona, o atacante Cristhian Stuani deverá ficar de fora dos próximos compromissos da equipe espanhola. O clube, em seus canais oficiais, anunciou que o uruguaio sofreu uma arritmia cardíaca benigna antes do confronto deste sábado contra o Mallorca, com o tempo de recuperação de aproximadamente um mês.

O atleta, por sua vez, também utilizou a internet para tranquilizar a todos deixando uma mensagem de agradecimento pelo apoio.

"Obrigado a todos pelo apoio e carinho que estou recebendo. Graças a Deus estou bem e minha saúde não está em perigo. Grata às equipes médicas que estiveram comigo e cuidando de mim (…). Agora pensando na recuperação", disse.

Nos comentários sobre sua publicação, diversos torcedores se manifestaram lhe desejando uma rápida recuperação. Além disso, seu companheiro de time, Vallentin Castellanos, fez questão de ressaltar sua torcida por um retorno ‘mais forte do que nunca’.



Até o momento na temporada, Stuani atuou em três partidas pelo Girona, todas pela La Liga. Ao todo, marcou apenas um gol sendo ele na vitória diante do Getafe, pela 2ª rodada, por 3 a 1.