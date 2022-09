Restaurante Hooters, conhecido por ter garçonetes com roupas sensuais, anunciou parceria com a equipe sub-10 do Burton Joyce - Reprodução / Instagram

Publicado 03/09/2022 19:31

Rio - Uma escolinha de futebol da Inglaterra chamou atenção por conta de um patrocínio inusitado. Nas redes sociais, o restaurante 'Hooters', conhecido por ter garçonetes com roupas sensuais, anunciou parceria com a equipe sub-10 do Burton Joyce.

Após anunciar o patrocínio com a escolinha, a publicação do restaurante recebeu uma enxurrada de críticas. Horas depois, a postagem foi apagada das redes sociais da empresa. Algumas modelos fizeram fotos com as crianças para o anúncio do acordo.



"Hooters Nottingham está orgulhosa de patrocinar o sub-10 do Burton Joyce. Desejamos boa sorte aos garotos. Arrasem!", trazia a publicação.